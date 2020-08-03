2020-08-03T18:42:38+03:00
Общество

В Самаре назвали места, где могут установить стелу "Город трудовой доблести"

Свои варианты предложили жители, они достаточно предсказуемы
Ольга АФАНАСЬЕВА@angelPonaroshku
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В Самаре думают, где поставить стелуВ Самаре думают, где поставить стелу
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12 тысяч человек предложили свои варианты для установки стелы "Город трудовой доблести" в Самаре, получившей этот статус 2 июля 2020 года. Среди предложений - более ста мест. Больше всего вариантов касаются трудовой Безымянки. Жители считают, что стелу надо поставить на Аллее Трудовой славы, у РКЦ Прогресс, на площади Мочалова, в парке Молодежный, в парке 50-летия Октября или в сквере Родина.

Один из вариантов - площадка на кольце Московского шоссе, рядом с самолетом Ил-2. Не забыли и про центр города: здесь предлагают такие площадки, как ул. Ленинградская, набережная, Речной вокзал, площадь Славы.

Некоторые жители мечтают видеть эту стелу в новом сквере на Аэродромной, который делают на месте бывшего рынка. Есть и те, кто предложил в качестве места для размещения, ж/д вокзал и аэропорт.

Специальная комиссия вскоре сформирует шорт-лист мест для установки стелы, затем пройдет электронное голосование.

ИСТОЧНИК KP.RU

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