В Самарской области могут разрешить торжественные свадьбы с большим количеством гостей
В Самарской области начали обсуждать новые послабления - на сей раз они касаются свадеб.
По словам руководителя Управления ЗАГС Самарской области Екатерины Мельник, в регионе уже подано более четырех тысяч заявлений от влюбленных пар, которые хотят зарегистрировать брак
Сейчас в регионе действует ограничение: во время церемонии в ЗАГСе должно быть не более 10 человек, такое правило "заработало" с 9 июня, до этого регистрации были "заморожены".
Екатерина Мельник предложила властям новые "послабления": в большие залы разрешить жениху и невесте приглашать больше гостей. Санитарно-эпидемиологические правила предполагают, что на одного человека должно приходиться по 4 кв метра.
Оперативный штаб Самарской области такой вариант одобрил, в ближайшее время специалисты определятся с деталями. Когда новые правила регистрации брака могут вступить в силу, пока не ясно.
ИСТОЧНИК KP.RU