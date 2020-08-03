В Самарской области могут разрешить торжественные свадьбы с большим количеством гостей

3 Авг. 2020 2020-08-03T18:57:17+03:00

Молодоженам могут разрешить приглашать в ЗАГС больше гостей Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

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В Самарской области начали обсуждать новые послабления - на сей раз они касаются свадеб.

По словам руководителя Управления ЗАГС Самарской области Екатерины Мельник, в регионе уже подано более четырех тысяч заявлений от влюбленных пар, которые хотят зарегистрировать брак

Сейчас в регионе действует ограничение: во время церемонии в ЗАГСе должно быть не более 10 человек, такое правило "заработало" с 9 июня, до этого регистрации были "заморожены".

Екатерина Мельник предложила властям новые "послабления": в большие залы разрешить жениху и невесте приглашать больше гостей. Санитарно-эпидемиологические правила предполагают, что на одного человека должно приходиться по 4 кв метра.

Оперативный штаб Самарской области такой вариант одобрил, в ближайшее время специалисты определятся с деталями. Когда новые правила регистрации брака могут вступить в силу, пока не ясно.

ИСТОЧНИК KP.RU