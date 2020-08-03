2020-08-03T19:37:37+03:00
Общество

Кинотеатры в Самаре и Тольятти просят у властей разрешения открыться

К кинопикету уже присоединились несколько известных заведений
Александра БУДАЕВА
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Владельцы кинотеатров говорят, что несут большие финансовые потери. Фото: https://vk.com/vegafilm_tltВладельцы кинотеатров говорят, что несут большие финансовые потери. Фото: https://vk.com/vegafilm_tlt
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Кинотеатры в Самарской области организовали акцию #КиноПикет: они размещают на своих страницах фотографии пустующих залов с надписью "Я-Мы хотим работать" и "Спасите наши кинотеатры".

- Кинотеатры Самарской области проводят #КиноПикет с целью обратить внимание местных властей на бедственное положение кинотеатров и привлечь внимание общественности, - пишут на своей странице в соцсетях представители кинотеатра "Вертикаль". - Мы готовы к открытию кинотеатров, с соблюдением рекомендаций Роспотребнадзора.

В некоторых регионах России кинотеатры открылись с первого августа, в Самарской области разрешение на это власти пока не дали.

- Начиная с марта месяца, мы несем исключительно расходы, - публикуют официальное обращение представители "Вега-Фильм". - Выделенные государственные субсидии получили далеко не все, и даже их не хватит на то, чтобы закрыть все расходы, которые продолжают накапливаться. Столь затяжное негативное влияние, безусловно, уже привело к тому, что откроются не все кинотеатры в регионе.

Сети кинотеатров в Самаре и Тольятти выложили посты, а КРЦ "Улица" в Сызрани - видеоролик под названием #киноВкино, в котором актриса Дарья Поверенова рассказывает, как впервые в жизни сходила в кино на фильм "Вий" как хочет вновь смотреть фильмы на большом экране и просит всех присоединиться к акции "Хочу в кино".

Кинотеатры просят в властей разрешения открыться. Фото: https://vk.com/kinovertika

Кинотеатры просят в властей разрешения открыться. Фото: https://vk.com/kinovertika

ИСТОЧНИК KP.RU

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