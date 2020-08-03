Стало известно, когда пройдет прощание с первым руководителем Самарского УФАС Петром Торкановским

3 Авг. 2020 2020-08-03T20:33:09+03:00

Он умер 1 августа в возрасте 70 лет

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Завтра, 4 августа, в Самаре будут прощаться с Петром Евгеньевичем Торкановским. Он умер первого августа, ему было 70 лет, причины смерти пока не известны.

Торкановский был первым руководителем Самарского УФАС, который был образован в феврале 1992 года, антимонопольную службу он возглавлял до июня 2011 года.

- Под его руководством в начале 90-х годов в регионе провели ряд мероприятий, которые помогли создать конкурентной среду на социально значимых товарных рынках, - говорят в Самарском УФАС.

Петр Торкановский имел классный чин государственного советника Российской Федерации 2 класса.и звания "Заслуженный экономист Российской Федерации", "Почетный работник антимонопольных органов России" и "Заслуженный эксперт Федеральной антимонопольной службы"

Прощание с ним состоится 4 августа в 13:30 по адресу: Самара, ул.Борская, д.108, корп.1, зал 3.

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ИСТОЧНИК KP.RU