2020-08-03T22:11:35+03:00
Происшествия

В центре Самары по улице бегут потоки кипятка

Где именно прорвало трубу, пока не ясно
Александра БУДАЕВА
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В Самаре по проезжей части текут потоки кипяткаВ Самаре по проезжей части текут потоки кипяткаФото: Предоставлено "Комсомолке"
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Перекресток улиц Молодогвардейской и Льва Толстого прямо сейчас выглядит весьма таинственно: проезжая часть загадочно поблескивает водой, над ней поднимается пар. Все дело в том, что где-то прорвало трубу, и на поверхность вышли потоки кипятка. Пока теплосети не "перекрыли заслонку", самарцы вовсю снимают видео и выкладывают их в интернет.

Как раз сегодня ЗАО "ПТС" сообщила о гидравлических испытаниях на Привокзальной отопительной котельной - без горячей воды до 16 августа остались жители, которые живут в домах по ул.Авроры, Промышленности, Красноармейская, Буянова, Полевая, пр.Ленина, Осипенко, Северо-Восточная магистраль, Ново-Садовая, Лукачева, Панова, Митирева и Гагарина.

А позже горадминистрация опубликовала релиз о перекрытии участка на ул.Алексея Толстого - там также идут работы на теплотрассе.

Какая из этих двух точек стала причиной коммунального ЧП, пока не ясно. При этом Самара только начинается подготовку к отопительному сезону, так что, вероятно, это не последний раз, когда горожанам стоит осторожнее ходить по улицам, чтобы случайно не попасть в историю.

ИСТОЧНИК KP.RU

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