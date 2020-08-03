В Самаре отменили еще один автобусный маршрут

3 Авг. 2020 2020-08-03T22:10:44+03:00

Чиновники посчитали, что он дублируется другим транспортом, а потому он горожанам ни к чему

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В Самаре департамент транспорта отменил автобусный маршрут №48к, об этом сообщает издание "Другой город".

Заявку на это подал перевозчик - ООО "Рейс", ранее на маршруте работали 15 ПАЗиков, куда их денут теперь, пока не ясно.

Автобусы, которые следовали по маршруту №48к, проезжали по Самаре от площади Революции до 116 километра. Перевозчик заявил, что этот маршрут дублируется троллейбусом №6, где стоимость проезда меньше. В коммерческих ПАЗиках пассажирам приходится платить 35 рублей, а в троллейбусе - 29 рублей, при этом в общественном транспорте можно предъявить льготные проездные, а ООО "Рейс" их не принимает.

Городские власти посчитали, что автобус №48к самарцам не нужен. Но никто не пояснил, какой теперь будет интервал движения транспорта и сколько времени потребуется жителям города, чтобы выбраться со 116 км.

"Комсомолка" следит за развитием событий.

ИСТОЧНИК KP.RU