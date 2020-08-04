В Самаре зафиксировали высокое загрязнение воздуха

4 Авг. 2020 2020-08-04T00:02:01+03:00

Изменить размер текста: A A

В Самаре зафиксировали высокий уровень загрязнения атмосферного воздуха. Об этом сообщили губернатору Дмитрию Азарову представители министерства лесного хозяйства и природопользования. Уловить повышенное содержание загрязняющих веществ в Куйбышевском районе города удалось благодаря работе автоматизированного поста мониторинга, который купили по поручению губернатора Дмитрия Азарова. Раньше замеры проводила мобильная лаборатория, но не в тот момент, когда жители жаловались.

- Высокий уровень загрязнения был обусловлен неблагоприятными метеорологическими условиями. В июле УГМС объявляла на данной территории период неблагоприятных метеоусловий, - отметила заместитель министра природопользования Татьяна Сафронова.

Губернатор поручил разобраться, почему могут возникать такие превышения и как загрязняющие вещества попадают в атмосферу. По поручению главы региона будет проведена работа с природоохранными ведомствами, найдена проблема, утвержден план по исправлению ситуации.

Также губернатор подчеркнул, что сейчас есть необходимость использовать подобные посты и в других городах, например, в Тольятти, где от жителей также поступают жалобы на качество воздуха. Более того, он уточнил, что вся информация должна быть предоставлена общественности.

ИСТОЧНИК KP.RU