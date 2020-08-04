Три самарца отделались условными сроками за предложение передать взятку в горадминистрацию

4 Авг. 2020 2020-08-04T07:59:58+03:00

За 2,5 млн рублей они обещали посодействовать в покупке нежилого здания на ул.Водников

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В Самаре вынесли приговор трем весьма предприимчивым местным жителям. Летом 2017 года они узнали, что управляющий одной из фирм город хотел бы приобрести здание и земельный участок на ул.Водников. Вот только раз за разом он сталкивался с непредвиденными препятствиями, приходилось искать пути их решения.

Тогда-то на него и вышли "решалы": они обещали передать 2,5 млн рулей сотрудникам департамента управления имуществом Самары, которые после получения денег могли бы стать гораздо сговорчивее.

Кто был конечным получателем и существовал ли он в реальности или был плодом воображения, следователи пока не сообщают. Однако троих "решал" после получения денег задержали сотрудники УФСБ России по Самарской области.

Как сообщает региональный Следственный комитет, в руки силовиков попали начальник юридического отдела ООО УК "Удача" Юлия Шибаева, юрисконсульт ООО "Стройтехмонтаж" Руслан Шевцов и предприниматель Павел Ерошкин, недавно все трое оказались на скамье подсудимых и были признаны судом виновным в предложении посредничества во взяточничестве.

Все трое получили условные сроки: суд приговорил Шибаева - 4 года, Шевцов- три с половиной, а Ерошкин - два с половиной года, так же им назначены испытательные сроки, во время которых они должны будут показать, что свои ошибки осознали и полностью исправились.

ИСТОЧНИК KP.RU