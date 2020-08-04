В Самаре водитель автовышки ЗИЛ «загнал» Opel между забором и деревом

4 Авг. 2020 2020-08-04T10:58:57+03:00

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В понедельник, 3 августа, в Самаре произошло серьезное ДТП. Примерно в 7:55 столкнулись автовышка ЗИЛ и автомобиль «Опель», после чего иномарка вылетела с дороги и оказалась между бетонным забором и деревом.

- За рулем автомобиля «АГП ЗИЛ» находился 56-летний мужчина. Он, двигаясь по улице Бакинской, начал поворачивать налево. При этом водитель не уступил дорогу иномарке, за рулем которой ехал 23-летний молодой человек, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Самарской области.

В результате случившегося пострадал водитель «Опеля». Медики назначили ему амбулаторное лечение. По данным инспекторов ГИБДД, в момент столкновения автомобилисты были трезвы. Полицейские сейчас проводят по факту ДТП проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

ИСТОЧНИК KP.RU