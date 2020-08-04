При пожаре на улице Ново-Вокзальной в Самаре погибла женщина
Во вчерашнем пожаре на улице Ново-Вокзальной, 193 в Самаре погибла 82-летняя женщина. Ожоги получил также мужчина 34-х лет, но от госпитализации он отказался.
Дом, где произошел пожар, расположен между улицами Стара-Загора и Фадеева, ЧП там произошло в половине десятого вечера 3 августа.
- По прибытию пожарно-спасательных подразделений было установлено, что горят домашние вещи в «кармане» двух квартир на площади 16 квадратных метров, - рассказали в областном МЧС. - Пожару был присвоен повышенный ранг «1 бис».
В этот вечер из дома эвакуировали 46 человек, с огнем боролись 26 спасателей при помощи 8 пожарных машин. В итоге окончательно справиться с возгоранием удалось примерно через час - в 22.19 пожар был ликвидирован.
Теперь в причинах произошедшего будут разбираться специалисты: что и почему загорелось в «тамбуре»? Кто в этом виноват и кому предстоит ответить за гибель пенсионерки, пока не известно.
ИСТОЧНИК KP.RU