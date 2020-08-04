2020-08-04T12:47:14+03:00
Происшествия

При пожаре на улице Ново-Вокзальной в Самаре погибла женщина

По неизвестным причинам загорелись вещи в «кармане» между двумя квартирами
Александра БУДАЕВА
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С огнем боролись 26 пожарныхС огнем боролись 26 пожарныхФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Во вчерашнем пожаре на улице Ново-Вокзальной, 193 в Самаре погибла 82-летняя женщина. Ожоги получил также мужчина 34-х лет, но от госпитализации он отказался.

Дом, где произошел пожар, расположен между улицами Стара-Загора и Фадеева, ЧП там произошло в половине десятого вечера 3 августа.

- По прибытию пожарно-спасательных подразделений было установлено, что горят домашние вещи в «кармане» двух квартир на площади 16 квадратных метров, - рассказали в областном МЧС. - Пожару был присвоен повышенный ранг «1 бис».

В этот вечер из дома эвакуировали 46 человек, с огнем боролись 26 спасателей при помощи 8 пожарных машин. В итоге окончательно справиться с возгоранием удалось примерно через час - в 22.19 пожар был ликвидирован.

Теперь в причинах произошедшего будут разбираться специалисты: что и почему загорелось в «тамбуре»? Кто в этом виноват и кому предстоит ответить за гибель пенсионерки, пока не известно.

ИСТОЧНИК KP.RU

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