2020-08-04T14:33:52+03:00
Авто

В АВТОВАЗе назвали самые продаваемые модели LADA в июле 2020 года

Прошлый месяц стал крайне успешным для бренда
Галина Костогрызова
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В тройку лидеров по числу продаж вошли Granta, Vesta и LargusВ тройку лидеров по числу продаж вошли Granta, Vesta и LargusФото: АвтоВАЗ
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LADA подводит итоги продаж за июль 2020 года. За прошедший месяц было продано 31 709 автомобилей, включая 310 штук моделей LADA Niva и 529 экземпляров Niva. По сравнению с июлем прошлого года, продаже выросли на 5,7%. Об этом сообщает пресс-служба АВТОВАЗа.

Тройка лидеров по сравнению с июнем не изменилась. На первом месте по объему продаж с результатом в 11 450 автомобилей - модели семейства LADA Granta. Модели LADA Vesta сократили отставание от лидера и заняли второе место с результатом 9 807 проданных автомобилей. Третье место заняли пассажирские версии семейства Largus, которых в июле было реализовано 3 718 штук.

Несмотря на экономические последствия пандемии коронавируса и неустойчивые курсы валют, спрос на автомобили LADA продолжает расти, отмечают в компании.

ИСТОЧНИК KP.RU

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