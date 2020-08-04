В селе Кинельского района благоустроили сквер с многофункциональной спортплощадкой

4 Авг. 2020 2020-08-04T15:33:06+03:00

Изменить размер текста: A A

В Самарской области благоустроили еще один сквер. Преобразилось общественное пространство в селе Богдановка Кинельского района. Жители поселения смогут теперь не только отдыхать там, но и заниматься спортом.

— Чем больше будет построено таких площадок, тем больше детей и взрослых будут заниматься спортом и вести здоровый образ жизни! — отметил депутат Самарской губернской думы Александр Живайкин.

Так, в сквере обустроили тротуарные дорожки, установили лавочки, урны и ограждение, а также сделали освещение. Кроме того, здесь построили многофункциональную спортивную площадку с резиновым покрытием. Юные волейболисты Богдановки уже вовсю занимаются на этой площадке. На ее открытии депутат Александр Живайкин вручил молодым спортсменам подарок — волейбольные мячи.

ИСТОЧНИК KP.RU