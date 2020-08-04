«Крылья Советов» выставили на продажу четырех легионеров: Антона, Хади, Радоньича и Поповича

4 Авг. 2020 2020-08-04T16:40:27+03:00

Однако один из этих футболистов может остаться в клубе

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«Крылья Советов» намерены продать четырех легионеров. Самарцы выставили на трансфер Сафаа Хади, Паула-Виорела Антона, Дениса Поповича и Деяна Радоньича. Агенты игроков уже ищут им другие клубы, сообщает «Матч ТВ». При этом один из этих четырех футболистов может еще остаться в самарской команде.

Напомним, этот сезон «Крылья Советов» проводят в ФНЛ. Согласно правилам лиги в заявке команды должно быть не больше четырех легионеров. Помимо Хади, Антона, Поповича и Радоньича в «Крыьях» есть еще три иностранца – Раду Гынсарь, Александр Гацкан и Мехди Зеффан.

ИСТОЧНИК KP.RU