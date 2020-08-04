2020-08-04T16:40:27+03:00
Спорт

«Крылья Советов» выставили на продажу четырех легионеров: Антона, Хади, Радоньича и Поповича

Однако один из этих футболистов может остаться в клубе
Дмитрий КРИВЕНЦОВ
Поделиться:
Агенты игроков уже ищут им другие клубы.Агенты игроков уже ищут им другие клубы.Фото: Сайт ПФК "Крылья Советов"
Изменить размер текста:

«Крылья Советов» намерены продать четырех легионеров. Самарцы выставили на трансфер Сафаа Хади, Паула-Виорела Антона, Дениса Поповича и Деяна Радоньича. Агенты игроков уже ищут им другие клубы, сообщает «Матч ТВ». При этом один из этих четырех футболистов может еще остаться в самарской команде.

Напомним, этот сезон «Крылья Советов» проводят в ФНЛ. Согласно правилам лиги в заявке команды должно быть не больше четырех легионеров. Помимо Хади, Антона, Поповича и Радоньича в «Крыьях» есть еще три иностранца – Раду Гынсарь, Александр Гацкан и Мехди Зеффан.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Самаре машина популярной службы такси перевернулась на крышу
Сильный ветер повалил стенды фотовыставки у фонтанов на Осипенко
В Тольятти на руководство управляющей компании возбудили уголовное дело из-за долга за тепло
«Крылья Советов» выставили на продажу четырех легионеров: Антона, Хади, Радоньича и Поповича
В Самару идут жара и ураганный ветер
В Самаре расчетный тариф на перевозку пассажиров в метро вырастет в полтора раза
В селе Кинельского района благоустроили сквер с многофункциональной спортплощадкой
Самара попала в список городов, в которых женщины часто домогаются до мужчин
В Самаре после реконструкции открылся музей Куйбышевской железной дороги
В АВТОВАЗе назвали самые продаваемые модели LADA в июле 2020 года
Власти Самары разрешили продолжать строительство картинга в парке Гагарина
Проверил и наградил: в Самару приехал командующий войсками Росгвардии в Приволжском округе
Стало известно, о чем чаще всего спрашивают самарцы у Дмитрия Азарова
Стало известно, где и как заболели новые пациенты с коронавирусом в Самарской области
В Самаре от коронавируса умерла совсем молодая женщина
В Самаре после отмены маршрута № 48к увеличат количество автобусов № 48д
В Самаре ураганный ветер повалил деревья на дорогу