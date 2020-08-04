Дмитрий Азаров – о «Крыльях Советов»: «Мы не столичный клуб, мы обязаны основываться на местных ребятах»

4 Авг. 2020 2020-08-04T17:45:19+03:00

Изменить размер текста: A A

Появилась первая информация с совещания по развитию футбола в Самарской области и дальнейшим планам по работе «Крыльев Советов», которое проходит сегодня, 4 августа, на «Самара Арене». Проводит его губернатор Дмитрий Азаров. На совещании глава региона обратил внимание на то, что в «Крыльях» должно быть больше своих воспитанников.

- Мы должны подумать, какая система подготовки футболистов должна работать на территории Самарской области. У нас сегодня есть возможности готовить высококлассных специалистов. Другое дело - насколько эффективно используется система подготовки футболистов, и как ребята, которые получают азы мастерства на самарской земле, потом востребованы нашими клубами и, конечно, нашей главной командой «Крыльями Советов». «КС» - не столичный клуб, мы просто обязаны основываться в своей игре на местных ребятах. Только это может привести к успеху, - приводит слова Дмитрия Азарова пресс-служба облправительства.

Губернатор привел в пример тольяттинский «Акрон», где играют в основном местные воспитанники и который пробился в ФНЛ.

По поводу кадровых изменений в клубе Дмитрий Азаров ничего конкретного пока не сказал.

- Напомню всем присутствующим, что когда у нас почти 1,5 года назад произошла смена руководства клуба, ставились определенные задачи по реорганизации самого клуба и структуры затрат, увеличению доходной части. Ну и, конечно же, задача, которая ставилась - это обеспечить прочную основу развития клуба. А прочной основой могут быть только школы подготовки футболистов, расположенные на территории Самарской области, - говорится в сообщении пресс-службы правительства региона.

ИСТОЧНИК KP.RU