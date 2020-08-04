В Самарской области на закрытой границе с Казахстаном произошла стычка между мигрантами и правоохранителями
В социальных сетях сегодня прошла информация, что на границе России и Казахстана в Самарской области неспокойно. Местные жители сообщают, что там произошли столкновения между бойцами Росгвардии и мигрантами, которые не могут вернуться в родные края.
- Стычка группы мигрантов с правоохранителями на российско-казахстанской границе на территории региона, видео которой расходится по социальным сетям - произошла накануне и была очень быстро локализована без вмешательства представителей Росгвардии, - сообщили корреспонденту "КП-Самара" в ведомстве.
Как стало известно, сейчас все волнения прекратились. В палаточном лагере все спокойно. Люди ждут, когда границы все-таки откроют.
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ИСТОЧНИК KP.RU