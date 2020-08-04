2020-08-04T18:26:21+03:00
Общество

В Самарской области на закрытой границе с Казахстаном произошла стычка между мигрантами и правоохранителями

Столкновение, случившееся накануне, удалось весьма быстро устранить
Михаил ГОРЮНОВ
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В лагере живут более тысячи иностранцевВ лагере живут более тысячи иностранцевФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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В социальных сетях сегодня прошла информация, что на границе России и Казахстана в Самарской области неспокойно. Местные жители сообщают, что там произошли столкновения между бойцами Росгвардии и мигрантами, которые не могут вернуться в родные края.

- Стычка группы мигрантов с правоохранителями на российско-казахстанской границе на территории региона, видео которой расходится по социальным сетям - произошла накануне и была очень быстро локализована без вмешательства представителей Росгвардии, - сообщили корреспонденту "КП-Самара" в ведомстве.

Как стало известно, сейчас все волнения прекратились. В палаточном лагере все спокойно. Люди ждут, когда границы все-таки откроют.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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