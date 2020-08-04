2020-08-04T21:44:36+03:00
Происшествия

В Самаре возле собственного дома застрелили молодого мужчину

В Гарика Аветисяна произвели не менее трех выстрелов
Михаил ГОРЮНОВ
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Правоохранители ищут подозреваемогоПравоохранители ищут подозреваемогоФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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В обстоятельствах жестокого убийства разбираются областные следователи. Преступление было совершено в ночь с 14 на 15 июля. Возле собственного дома в Самаре застрелили 27-летнего Гарика Аветисяна.

- Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ - Убийство. Подозреваемые сейчас устанавливаются, - рассказала корреспонденту "КП-Самара" старший помощник руководителя СУ СК по региону Елена Шкаева.

По имеющимся в социальных сетях сведениям, Аветисяна незадолго до трагедии высадил у дома его знакомый. Вскоре после этого Гарика у собственного подъезда расстреляли неизвестные. Не исключено, что это как-то связано с конфликтами, в которых мог быть замешан потерпевший. Как говорят горожане, он иногда попадал в криминальные сводки.

ИСТОЧНИК KP.RU

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