2020-08-04T22:27:24+03:00
Происшествия

Следователи возбудили уголовное дело по факту гибели самарского кадета, упавшего с крыши

Процессуальное решение принято после вмешательства депутата Александра Хинштейна
Михаил ГОРЮНОВ
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Мама мальчика просила депутата помочь в поисках виновных в гибели ее сынаМама мальчика просила депутата помочь в поисках виновных в гибели ее сына
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4 августа самарские следователи возбудили уголовное дело в отношении неустановленных лиц из УК ООО "БИК". По мнению правоохранителей, из-за халатности сотрудников фирмы с крыши многоквартирного дома упал и погиб восьмиклассник Егор Деянов. Процессуальное решение приняли только после обращения депутата Госдумы РФ Александра Хинштейна.

Мама Егора, ученика Самарского кадетского корпуса, Ольга Деянова пришла на прием к Хинштейну 30 июля. Она рассказала парламентарию, что ребенок проник на крышу жилого дома через открытый чердак, и именно в УК за этим не уследили. Опасности в результате подвергаются и другие дети. Ольга просила добиться справедливости и навести порядок.

Политик откликнулся, заявив, что виновные должны понести наказание и для него это дело чести.

- Считаю, что здесь существует чистейший состав уголовного преступления. Однозначно, нужно привлекать должностных лиц УК к ответственности, хотя бы для того, чтобы наши дети не падали с крыши, и чтобы работники других УК понимали, что за каждую открытую на чердак дверь, они будут сидеть в тюрьме, — заявил Хинштейн.

В итоге дело завели менее, чем через неделю. Депутат держит ситуацию на личном контроле.

ИСТОЧНИК KP.RU

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Следователи возбудили уголовное дело по факту гибели самарского кадета, упавшего с крыши
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