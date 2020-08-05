2020-08-05T09:48:03+03:00
Общество

В Самаре собираются реставрировать знаменитую дачу со слонами

Заказчиком проекта выступает СамГТУ
Михаил ГОРЮНОВ
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На даче отремонтируют статуи и зданиеНа даче отремонтируют статуи и зданиеФото: Андрей ЦЫГАНОВ
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В Самаре собираются привести в порядок и приспособить к современным реалиям комплекс дачи купца Головкина. Информация о реставрации объекта культурного наследия федерального значения, расположенного на улице Советской Армии, появилась на сайте госзакупок.

- Необходима разработка проекта по реставрации и приспособлению к современному использованию дачи со слонами. Начальная цена договора - 446 614 рублей, — следует из опубликованных сведений.

Заказчиком выступает СамГТУ. Именно за этим вузом закреплена сейчас дача Головкина. Отремонтировать там собираются здание, а также статуи слонов и нимф. Добавим, что после проведения всех работ на территории объекта хотят открыть международную архитектурную школу Политеха.

ИСТОЧНИК KP.RU

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