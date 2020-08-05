2020-08-05T11:33:14+03:00
Происшествия

В Тольятти возле жилого дома нашли труп молодой девушки

По факту произошедшего сейчас проводится проверка
Михаил ГОРЮНОВ
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Очевидцы сделали фото с места трагедииОчевидцы сделали фото с места трагедииФото: соцсети
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Утром 3 августа в Тольятти произошла трагедия. В 3б квартале скончалась молодая девушка.

- Уверен, что это не несчастный случай. В полете она не издала ни звука. Спецслужбы приехали быстро, скорая констатировала смерть, - сообщают очевидцы в социальных сетях.

По словам местных жителей, полицейские опросили возможных свидетелей. По имеющимся сведениям, погибшая имела психическое заболевание. Тело сотрудники ритуальных служб увезли только после обеда.

Сейчас отрабатывается несколько версий ЧП. Криминальной составляющей пока не усматривается, подозреваемых нет. Правоохранители проводят проверку по факту произошедшего.

ИСТОЧНИК KP.RU

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