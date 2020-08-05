2020-08-05T12:04:35+03:00
Происшествия

В Самаре «продавец икры» оставил пенсионеров без 170 тысяч рублей и золота

Мужчина обманом проникал в квартиры пожилых людей и похищал их сбережения
Анастасия ФИЛАТОВА
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Самарцу придется провести в колонии строгого режима три годаСамарцу придется провести в колонии строгого режима три годаФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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В Самаре Кировский районный суд вынес приговор 29-летнему «продавцу икры», который крал деньги и золотые украшения у пенсионеров. Обвиняли его в пяти подобных преступлениях.

- Установлено, что 7 и 10 ноября, 4 и 20 декабря 2018 года, а также 21 июня 2019 года мужчина, представляясь родственником знакомого потерпевших, под предлогом продажи красной икры, проник в квартиры, отвлек внимание пенсионеров и похитил 15, 35, 78, 32 и 10 тысяч рублей, а также золотые украшения на 73,5 тысячи рублей, - рассказали в прокуратуре Кировского района Самары.

В дальнейшем самарец сам пришел к правоохранителям с повинной, признал свою вину и даже активно помогал следствию. Учитывая это, а также состояние здоровья мужчины и наличие у него гражданской жены с маленьким ребенком, суд назначил ему 3 года лишения свободы. Отбывать наказание он будет в колонии строгого режима. Пока приговор не вступил в законную силу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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