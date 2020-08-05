2020-08-05T12:21:54+03:00
Общество

Время пути поезда из Самары в Санкт-Петербург сократили вдвое

Теперь составы будут ехать в Северную столицу не 39 часов, а всего 18
Анастасия ФИЛАТОВА
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По-новому поезда между Самарой и Санкт-Петербургом начнут ходить с 21 августаПо-новому поезда между Самарой и Санкт-Петербургом начнут ходить с 21 августаФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Поезда между Самарой и Санкт-Петербургом станут ходить быстрее. Время их пути сократят в два раза. Об этом во вторник, 4 августа, на встрече с губернатором Самарской области Дмитрием Азаровым сообщил начальник Куйбышевской железной дороги – филиала ОАО «РЖД» Рашид Сайбаталов.

– 21 августа пойдет поезд в Санкт-Петербург, который будет находиться в пути 18 часов. Предыдущий же поезд ходил 39 часов, – рассказал Рашид Сайбаталов.

Ранее поезда «Санкт-Петербург – Самара» заходили на Московский вокзал в Нижнем Новгороде, но с 21 августа их запустят через станцию Петряевка в том же городе. Именно это, как ранее сообщил начальник Горьковской железной дороги Анатолий Лесун, позволит сократить время следования.

Отметим, что из-за пандемии коронавируса дальние железнодорожные перевозки сократились на 60%, но даже в это время компания «РЖД» запускает новые маршруты. К примеру, это «Самара – Белгород» и «Самара – Владивосток».

ИСТОЧНИК KP.RU

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