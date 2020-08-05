2020-08-05T12:48:36+03:00
Общество

Ветеран из Тольятти в 90 лет "набегал" на Кубок России

Мужчина не испугался коронавируса и стал чемпионом страны по легкой атлетике
Ева Леонтович
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Тольяттинец потряс всю странуТольяттинец потряс всю страну
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В Ярославле прошел чемпионат по легкой атлетике среди ветеранов, где выступал 76-кратный чемпион страны — Николай Иванович Михайлов из Тольятти. Ему 90 лет, но никакой коронавирус и ограничения легкоатлета не испугали. В составе самарской команды атлету удалось пробежать дистанцию в 100 метров за 31.59 секунд. На дистанции в 5 км результат составил 46 минут 5 секунд. Он стал лучшим среди мужчин старше 60 лет.

Ранее тольяттинец дебютировал в марте 2020 года в Пензе, где участвовал в категории “90 лет”, и ему удалось поставить сразу три рекорда. В России он стал первым, кто принял участие в легкоатлетическом соревновании в таком возрасте.

- Николай Михайлов и его супруга Лидия замечательные, образцовые спортсмены, не только бегают и достигают высоких результатов, но и участвуют в спартакиадах по других видам спорта, в том числе шахматам и шашкам. Воля к победе и всегда отличное настроение являются настоящим образцом для подрастающего поколении, - написала о победителе Оксана Гураль.

Николай Михайлов не собирается останавливаться на достигнутом и уже планирует выступать на предстоящем в сентябре чемпионате России среди ветеранов в Сочи.

ИСТОЧНИК KP.RU

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