В Самаре показали будущий сквер Аксаковых

фонтан в сквере восстановят

В Самаре определились, как будет выглядеть сквер Акскаковых на пересечении Фрунзе и Красноармейской. Здесь восстановят фонтан и сделают вход со стороны Красноармейской с лестницей-амфитеатром, которая станет смотровой площадкой на дом Курлиной.

Появится интерактивный аленький цветочек

Интересной деталью в оформлении сквера станут светильники из закаленного стекла - эти пластины будут представлять собой страницы из книги с текстом сказки "Аленький цветочек". По периметру сквера появится живая изгородь из можжевельника, над водоемом появится "туман" с интерактивной подсветкой в виде того самого цветочка. А справа от центрального входа со стороны Фрунзе появится скульптура семьи Аксаковых, автором которой станет Иван Мельников.

Семья Аксаковых тоже появится в сквере

Место для сквера выбрали не случайно - когда-то именно здесь стоял дом семьи Аксаковых. Уже позже, в 1930 году на этом месте создали сквер с фонтанами и бутовыми лестницами.