В Самаре для автомобилей закроют улицу Блюхера

В Самаре ограничат движение по ул. Блюхера

В Самаре из-за ремонта теплотрассы перекроют движение по улице Блюхера до 17 августа. Закроют участок дороги от улицы Карбышева до дома № 25. Здесь за это время должны провести техническое перевооружение теплотрассы, длина участка, подлежащего ремонту, - 175 метров.

Эта теплотрасса попала в перечень объектов, где в 2020 году компания «Т Плюс» и ПТС запланировали техническое перевооружение. Также в этом году планируется ремонт еще на 7 участках городских теплотрасс. Это нужно для повышения надежности теплоснабжения в зимний период и для предотвращения аварий.

Напомним, что Самара была отнесена к единой ценовой зоне теплоснабжения. Водителей просят заранее планировать маршрут поездки и с пониманием отнестись к ремонтным работам.