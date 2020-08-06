В Самаре разрабатывают новый маршрут до Южного города

У жителей Куйбышевского района много претензий к общественному транспорту Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В Самаре разрабатывается новый маршрут, который свяжет областной центр с поселком Рубежный и Южным городом. Об этом стало известно во время личного приема жителей Куйбышевского района у главы города. Жители поселка Рубежный попросили Елену Лапушкину увеличить количество автобусов и повлиять на регулярность перевозок.

- 63-й и 36-й маршруты, которые ездят в наш микрорайон, начинают ходить в 6.25 утра, но многим нужно ехать на работу раньше. Кроме того, ездят автобусы нерегулярно, поэтому ждать на остановке приходится очень долго, - пожаловались жители.

Глава города пообещала разобраться в ситуации – мол, перевозчику уже выставили претензии по соблюдению муниципального контракта. Также жителям рассказали, что городская администрация сейчас разрабатывает еще один маршрут, который соединит поселок Рубежный с Южным городом.