В Самаре неизвестный вошел в здание Россельхознадзора и угрожал взорвать его

Россельхознадзор Самарской области располагается в жилом здании. Рядом находятся детский сад, поликлиника и жилые многоквартирные дома. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре в четверг, 6 августа, произошло ЧП. В здание Россельхознадзора по адресу: улица Ново-Садовая, 175 вошел мужчина и заявил, что он взорвет его. Об этом корреспонденту «КП-Самара» сообщает собственный источник.

- Неизвестный заявил, что с собой у него взрывчатка - гексоген и что он взорвет здание, - отметил собеседник.

На месте работают правоохранители и сотрудники МЧС. Выдвигал ли мужчина какие-либо требования, пока не известно.

Россельхознадзор Самарской области располагается в жилом здании. Рядом находятся детский сад, поликлиника и жилые многоквартирные дома.