Пляжные «Крылья Советов» и «Динамо-Самара» проиграли «Локомотиву» и «Спартаку» в чемпионате России

В пятницу, 7 августа, самарские команды сыграют друг с другом. Фото: ПФК «Динамо-Самара».

Две самарские команды «Крылья Советов» и «Динамо» пока не могут набрать очков на втором этапе чемпионата России по пляжному футболу. В 11 туре (второй тур второго этапа) Суперлиги «КС» крупно проиграли «Локомотиву» 1:11, а «динамовцы» уступили «Спартаку» 3:6.

Единственный мяч в составе «Крыльев» забил Сергей Турзанов. У «Динамо-Самара» отличились Сергей Шевкунов, Руслан Аманов и Владислав Аксенов.

После 11 туров «динамовцы» с девятью очками идут на шестом месте в турнирной таблице российской Супелиги. «Крылья» замыкают таблицу с нулем очков.

В пятницу, 7 августа, самарские команды сыграют друг с другом.