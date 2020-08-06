В Самаре при ремонте фасада погиб рабочий

Прокуратура начала проверку того, как управляющую компания, где работал погибший, исполняет требования трудового законодательства.

В Советском районе Самары в четверг, 6 августа, погиб рабочий, который ремонтировал фасад здания на высоте. Трагедия произошла из-за несоблюдения правил техники безопасности сотрудниками управляющей компании, сообщает пресс-служба прокуратуры Самарской области.

- На место происшествия выехало руководство прокуратуры Советского района Самары и Советского межрайонного следственного отдела СУ следственного комитета РФ по Самарской области, - отметили в надзорном органе.

Прокуратура начала проверку того, как управляющую компания, где работал погибший, исполняет требования трудового законодательства, в том числе осуществляет охрану труда.