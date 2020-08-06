«Крылья Советов-2» начнут сезон ПФЛ выездной игрой с «КАМАЗом»

6 августа команда в полном составе провела тренировку на стадионе «Металлург». Фото: Сайт ПФК "Крылья Советов"

«Крылья Советов-2» откроют сезон ПФЛ выездным матчем с челнинским «КАМАЗом». Встреча пройдет 9 августа и начнется в 17.00 по самарскому времени. Первая домашняя игра запланирована на 15 августа, сообщает пресс-служба команды.

- Сегодня команда в полном составе провела тренировку на стадионе «Металлург», на котором «Крылья» будут проводить свои домашние матчи. Ближайшую домашнюю игру в рамках ПФЛ «Крылья» проведут 15 августа с ижевским «Зенитом», - говорится в сообщении.

После молодежь «Крыльев» встретится с «Волгой» в Ульяновске 23 августа, с «Волной» из Нижегородской области в Самаре 29 августа и в Перми со «Звездой» 6 сентября.

Напомним, кроме «КС-2» в ПФЛ выступает другая команда из Самарской области – тольяттинская «Лада».