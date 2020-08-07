Власти рассказали, когда дети пойдут в школу в Самаре в 2020 году

Детей ждут в школах 1 сентября Фото: Алена МАРТЫНОВА

Стало известно, когда дети пойдут в школу в Самаре в 2020 году. Учебный год начнется 1 сентября, об этом в твиттере сообщили представители министерства образования Самарской области. Обучение начнется в очной форме, то есть все дети придут в школы, которые сейчас активно готовят к началу учебы.

Также министр образования Самарской области Виктор Акопьян объяснил, что в школах и вузах, а также колледжах и техникумах не нужно будет носить маски.

- В соответствии с требованиями СанПиН ношение масок в образовательных учреждениях не потребуется. Обязательность масок и перчаток предусмотрена только для сотрудников пищеблока, - отметил Виктор Акопьян.

А вот на входе будет проводиться контроль температуры. Это нужно для того. чтобы изолировать человека, у которого есть признаки ОРВИ и не допустить его попадания в коллектив и общения с другими детьми. Это позволит избежать вспышек инфекции в образовательном учреждении. По всей видимости за самочувствием учеников будут следить и учителя.