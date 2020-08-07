В Самаре рассказали, кто получит бесплатное питание в школах с 1 сентября 2020

В Самаре питание в школах с 1 сентября 2020 года станет бесплатным для большого количества учеников. Власти рассказали, как все будет организовано и какие новшества можно ждать в организации системы питания школьников.

С 1 сентября 2020 года во всех самарских школах дети с 1 по 4 класс будут получать горячие бесплатные завтраки. Родители смогут выбрать горячий обед, но в этом случае нужно будет доплатить разницу в стоимости этих приемов пищи.

Получать бесплатное питание продолжат дети из семей с доходом на человека не больше прожиточного минимума, дети-сироты, те, кто находится в трудной жизенной ситуации. Бесплатное питание положено инвалидам, детям из многодетных семей и детям с ОВЗ. Дети, которые имеют проблемы со здоровьем или инвалидность и находятся на домашнем обучении также смогут получить бесплатное питание. Законные представители смогут каждый месяц для этого получать продуктовые наборы в школе.