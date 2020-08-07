Самарцы выбирают для путешествий Крым и Сочи Фото: Евгений КОТМЫШЕВ

Жители Самары рассказали, куда поедут в августе в путешествие. Из ответов сразу понятно, что вовсю продолжается курортный сезон. Заграница практически вся закрыта - самолеты в Турцию только-только собираются отправлять и будущие отпускники еще посматривают на эти направления с недоверием. Поэтому пока самарцы отбирают местный отдых.

На первых двух позициях Сочи и Анапа - все же горожанам ближе краснодарский край. Или же цены подешевле? На третьем и четвертом месте Алушта и Ялта - крымские города тоже пользуются популярностью. Настоящие мужики везут семью в Геленжик - этот город в Краснодарском крае расположился на пятой строчке.

На шестой строчке Санкт-Петербург - культурная столица России влечет любителей интеллектуального отдыха и нежаркой погоды. Замыкают десятку еще три крымских города - Севастополь, Евпатория и Феодосия. На последнем месте у путешественников оказалась Москва.