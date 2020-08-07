В Самаре изменили расписание движения автобусов № 63

Изменения в график движения автобусов решили внести после жалоб жителей / Фото: департамент транспорта Самары Фото: Twitter.com

В Самаре после жалоб жителей Куйбышевского района скорректировали расписание движения автобусов № 63, которые ходят от автостанции «Аврора» до поселка Рубежный. Изменения начинают действовать с сегодняшнего дня, 7 августа.

- Для улучшения транспортного сообщения с Рубежным по пятницам, субботами и воскресеньям на маршруте № 63 будут работать три автобуса, - сообщили представители департамента транспорта в твиттере.

От автостанции «Аврора» автобусы будут ходить с шести утра до девяти часов вечера. Интервалы будут следующие: 05:55; 06:24; 06:52; 07:20; 07:48; 08:16; 08:44; 09:12; 09:41; 10:10; 10:39; 11:08; 11:37; 12:06; 12:34; 13:02; 13:31; 14:00; 14:29; 14:58; 15:27; 15:56; 16:25; 16:54; 17:23; 17:52; 18:21; 18:52; 19:23; 19:55; 20:27; 21:00.

Из Рубежного маршрут будет отправляться немного позже, интервал между рейсами составит чуть менее получаса: 06:25, 06:52; 07:19; 07:47; 08:15, 08:43; 09:11; 09:39; 10:09; 10:39; 11:08, 11:37; 12:05; 12:34; 13:03; 13:32; 14:01; 14:30; 14:59; 15:28; 15:57; 16:26; 16:55; 17:24; 17:53; 18:22; 18:51; 19:21; 19:53; 20:25; 20:57; 21:30.