В Самаре двоих подростков будут судить за кражу цветов с кальяном, угон авто и нападение на полицейского

Дело лихих подростков рассмотрит Октябрьский районный суд Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В Самаре двое 17-летних парней оказались фигурантами уголовного дела. Подросткам вменяют кражу, грабеж, угон и применение насилия к сотруднику полиции. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК по Самарской области.

- По версии следствия, в декабре 2019 года молодые люди, находясь ночью в сити-баре в Октябрьском районе Самары, похитили кальян и принадлежности к нему на общую сумму 13 тысяч рублей. В том же месяце они так же ночью украли из магазина цветы на 6 тысяч рублей, - рассказали правоохранители.

На этом «приключения» подростков не закончились. Ночью 31 марта этого года они угнали автомобиль «Шевроле Авео», который стоял возле дома № 19 на улице Ново-Садовой. После этого они устроили покатушки по городу. К утру их задержали сотрудники ГИБДД. Один из парней был пьян и начал оскорблять полицейских, угрожать проблемами по службе, а потом и вовсе ударил одного сотрудника ГИБДД.

Недавно правоохранители завершили расследование уголовного дела и передали его на рассмотрение в суд Октябрьского района. Оперативное сопровождение дела вели сотрудники подразделения ГУ МВД по Самарской области.