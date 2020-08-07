Еще
Радио
Самара
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Происшествия

В Самаре двоих подростков будут судить за кражу цветов с кальяном, угон авто и нападение на полицейского

Задержание так расстроило парней, что один из них наобещал стражам порядка проблем по службе
Анастасия ФилатоваАнастасияФилатова
КомментироватьОставить комментарий
Дело лихих подростков рассмотрит Октябрьский районный суд

Дело лихих подростков рассмотрит Октябрьский районный суд

Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В Самаре двое 17-летних парней оказались фигурантами уголовного дела. Подросткам вменяют кражу, грабеж, угон и применение насилия к сотруднику полиции. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК по Самарской области.

- По версии следствия, в декабре 2019 года молодые люди, находясь ночью в сити-баре в Октябрьском районе Самары, похитили кальян и принадлежности к нему на общую сумму 13 тысяч рублей. В том же месяце они так же ночью украли из магазина цветы на 6 тысяч рублей, - рассказали правоохранители.

На этом «приключения» подростков не закончились. Ночью 31 марта этого года они угнали автомобиль «Шевроле Авео», который стоял возле дома № 19 на улице Ново-Садовой. После этого они устроили покатушки по городу. К утру их задержали сотрудники ГИБДД. Один из парней был пьян и начал оскорблять полицейских, угрожать проблемами по службе, а потом и вовсе ударил одного сотрудника ГИБДД.

Недавно правоохранители завершили расследование уголовного дела и передали его на рассмотрение в суд Октябрьского района. Оперативное сопровождение дела вели сотрудники подразделения ГУ МВД по Самарской области.

Криминал