Ремонт улицы Ленинской в Самаре завершен на 84%

Разметку наносят термопластиком - его срок службы длиннее, чем у краски / Фото: администрация Самары

В Самаре ремонт улицы Ленинской, которую обновляют от фасада до фасада, вышел на финишную прямую. Участок, который приводят в порядок от улицы Полевой до улицы Чкалова, готов уже на 84%. Рабочие сейчас наносят там разметку.

- На объекте применяется термопластик. Он более устойчив к истиранию при контакте с шинами автомобилей, перепадам температур и к обработке противогололедными реагентами. Такая разметка служит дольше, чем обычная краска. Гарантия на нее составит 1 год, - рассказали в пресс-службе мэрии Самары.

Отметим, что на ремонтируемом участке улицы Ленинской уже заменили дорожное покрытие, привели в порядок инженерные коммуникации, увеличили число парковочных мест (плюс еще 25), на большей части тротуаров вместо асфальта уложили плитку, обустроили островок безопасности. Сейчас рабочим предстоит доделать тротуары, обновить газон и установить несколько светофоров и знаков. В следующем году дорожники отремонтируют другой участок улицы Ленинской — от улицы Чкалова до дома № 1 по улице Ленинской. Работы пройдут в рамках нацпроекта.