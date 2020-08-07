В Тольятти водитель Kia Sportage умер после столкновения с ограждением и микроавтобусом

Водитель "Киа" скончался на месте ДТП Фото: ГУ МВД России по Самарской области

В четверг, 6 августа, в Комсомольском районе Тольятти произошло смертельное ДТП. Примерно в 17:00 на 973 км 800 м трассы М-5 столкнулись Kia Sportage и микроавтобус Fiat Ducato.

- За рулем «Киа» находился 61-летний мужчина. Он, двигаясь со стороны улицы Железнодорожной в направлении улицы Громовой, наехал на металлическое ограждение, а потом столкнулся с автобусом «Фиат», - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Самарской области.

К сожалению, водитель легковушки скончался на месте аварии. По словам очевидцев, мужчине стало плохо за рулем, поэтому, возможно, и произошло ДТП. Сейчас в деталях происшествия разбираются полицейские.