В Самаре сотрудник МП попался на взятке за отопление

Начальник участка "Инженерной службы" соблазнился взяткой в 30 тысяч рублей Фото: ГУ МВД России по Самарской области

В Самаре сотрудника муниципального предприятия поймали на взятке. Под подозрение правоохранителей попал 47-летний начальник участка МП «Инженерная служба».

- Из собранных материалов следует, что мужчина, находясь 30 июля в квартире 60-летней предпринимательницы, получил от нее 30 тысяч рублей. За эти деньги он выдал ей акты о готовности системы отопления и тепловых сетей многоквартирного дома в Красноглинском районе к эксплуатации. При этом никаких осмотров и проверок он не проводил, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Самарской области.

По данному факту в СУ СК по Самарской области в отношении сотрудника МП возбудили уголовное дело по статье «Получение взятки». Ему грозят до 8 лет лишения свободы, крупный штраф и лишение права занимать определенные должности.