Дмитрий Азаров пообещал разобраться с дежурными группами в детсадах Самарской области

Губернатор поручил исправить ситуацию с детсадами министру образования региона Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

Детские сады в Самарской области из-за пандемии коронавируса продолжают работать в формате дежурных групп. Детей туда должны принимать по справке с работы от одного из родителей, однако некоторые учреждения требуют справки сразу от обоих родителей. Из-за этого жители региона обратились к губернатору Дмитрию Азарову с просьбой разобраться.

- Прочитал ваши обращения насчет детских садов. Министру образования поручил в течение суток ситуацию исправить и доложить, - написал глава региона в своем инстаграм-аккаунте.

Также Дмитрий Азаров напомнил, что ребенок может ходить в детский сад, если его родители подтвердят, что не работают и состоят на бирже труда или что официально зарегистрированы как самозанятые. Глава региона призвал самарцев сообщать ему о нарушениях в конкретных садиках и пообещал, что по каждому будет разбираться.