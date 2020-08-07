«Динамо-Самара» сравняло счет в четвертьфинальной серии с «Тюменью» в чемпионате России по мини-футболу

Решающий матч команды проведут в Тюмени 10 августа.

«Динамо-Самара» сравняло счет в четвертьфинальном противостоянии с «Тюменью» в чемпионате России по мини-футболу. Четвертая встреча серии проходила в Москве и завершилась со счетом 5:4. Голами в составе самарцев отметились Лялин (хет-трик), Хромых и Смирнов.

- Повели впервые в этой серии, как пропустили два гола – тюменцы молодцы. И снова пришлось отыгрываться. Большой плюс для нас, что ушли на перерыв при ничейном счёте. Сил у ребят сегодня почти не осталось. Все члены команды сегодня выходили на площадку и сражались за эту важнейшую для нас победу, - прокомментировал матч наставник «Динамо-Самара» Максим Горбунов.

Благодаря этой победе счет в серии до трех побед стал 2:2. Решающий матч команды проведут в Тюмени 10 августа.