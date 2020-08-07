Из Самарской области на родину отправили всех граждан Киргизии

Мигрантов из стихийного палаточного лагеря отправили домой на автобусах Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Мигрантов, которые скопились на российско-казахстанской границе в Самарской и Оренбургской областях, начали вывозить на их родину. Так, на днях домой отправили всех граждан Киргизии. Об этом сообщает штаб по противодействию распространения коронавируса при посольстве Кыргызской Республики в РФ.

- 5 августа 2020 года из Оренбургской и Самарской областей на 43 автобусах было организовано возвращение на родину 2 504 граждан Киргизии: 1879 мужчин и 625 женщин с 39 детьми, - говорится в сообщении штаба.

В список тех, кого отправили на родину, вошли граждане Киргизии, находившиеся в Оренбурге, Соль-Илецке, в Бузулукском районе и в Самарской области. Им бесплатно предоставили 32 автобуса до КПП российско-казахстанской границы «Сагарчин». А потом уже казахстанские частные транспортные компании перевезли мигрантов на 43 автобусах до границы с Киргизией. Всех иностранцев таким образом перевезли в течение двух суток.

В посольстве напоминают, что граница с Казахстаном все еще закрыта для проезда, и призывают граждан Киргизии не выезжать на российско-казахстанскую границу.

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