В Самарской области за июль и август выявили 46 новых случаев АЧС

Ветеринарам приходится уничтожать все поголовье свиней в радиусе 5 км от очага АЧС Фото: Александр Подгорчук

Африканская чума свиней продолжает распространяться по Самарской области. Только за июль и август в регионе выявили 46 случаев АЧС, всего с начала года — больше 50. За это время опасную для свиней болезнь нашли в десяти районах губернии: в Кошкинском, Красноярском, Сызранском, Ставропольском, Безенчукском, Кинель-Черкасском, Сергиевском, Волжском, а также в Красноглинском районе Самары. Об этом сообщает пресс-служба Управления Россельхознадзора по Самарской области.

Первые три случая выявили в середине января в Кошкинском охотхозяйстве. Там нашли 6 мертвых кабанов. Последние случаи заражения АЧС зарегистрировали 3 и 5 августа в селах Севрюкаево и Кармалы в Ставропольском районе и в поселке Власть Труда в Волжском районе. В общей сложности там погибли 15 домашних свиней.

Во всех этих районах специалисты провели дезинфекцию, а также занимаются локализацией и предотвращением распространения АЧС. В радиусе 5 км от очагов заболевания ветеринарам придется еще полностью ликвидировать все поголовье свиней.