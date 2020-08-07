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В Самаре на Заводском шоссе водитель иномарки сбил на «зебре» 8-летнего велосипедиста

Мальчику назначили амбулаторное лечение
Анастасия ФилатоваАнастасияФилатова
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Автомобилист не пропустил ребенка на пешеходном переходе

Автомобилист не пропустил ребенка на пешеходном переходе

Фото: ГУ МВД России по Самарской области

В четверг, 6 августа, на Заводском шоссе в Самаре произошло ДТП, в котором пострадал ребенок. Там в 19:00 «Мазда» наехала на 8-летнего велосипедиста.

- 27-летний водитель иномарки двигался со стороны проспекта Кирова в направлении улицы Земеца. Напротив дома № 63а по Заводскому шоссе сбил велосипедиста, который пересекал проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу, - сообщают в пресс-службе ГУ МВД по Самарской области.

В результате случившего мальчик получил травмы. После осмотра медики назначили ему амбулаторное лечение. По данным сотрудников ГИБДД, водитель иномарки на момент ДТП был трезв. Сейчас по факту происшествия полицейские проводят проверку.

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