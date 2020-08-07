В Самарской области коронавирусом заразились еще 42 человека

Число заболевших коронавирусной инфекцией в регионе теперь - 7131 человек Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Появились данные о заболеваемости коронавирусом в Самарской области на пятницу, 7 августа. За последние сутки заразились еще 42 человека. Это чуть меньше, чем накануне. Теперь общее число больных COVID-19 в Самарской области составляет 7131 человек. Об этом сообщает оперативный штаб.

В регионе также увеличилось число выздоровевших. За минувшие сутки закончили лечение 37 человек, всего поборол инфекцию 5381 человек. Кроме того, скончался еще один пациент. Число жертв коронавируса в Самарской области увеличилось до 104 человек.

Что касается страны в целом, то по данным на 7 августа 2020 года в России зарегистрирован 5241 новый случай заражения COVID-19. Число выздоровевших больше — 7235 пациентов. За последние сутки скончались 119 больных.