Оранжевый уровень опасности объявили в Самарской области

Самарцев призывают не ходить в лес и не разжигать там костры Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Самарской области вновь объявили оранжевый уровень опасности. Причина все та же — в регионе высока угроза возникновения лесных пожаров.

- С 7 по 10 августа местами по Самарской области сохранится чрезвычайная пожарная опасность лесов — 5 класс, - сообщает Приволжское УГМС.

По данным ГУ МЧС по Самарской области, чаще всего причиной возгораний становятся человеческая халатность и нарушение правил пожарной безопасности. Поэтому жителям региона еще раз напоминают, что в условиях действия особого противопожарного режима нельзя посещать леса и уж тем более разводить там костры. Поджигать сухую траву на полях тоже не стоит. В случае возникновения небольшого пожара нужно позвонить на прямую линию лесной охраны Самарской области по телефону 8-800-100-94-00, при ЧС — по единому номеру пожарных и спасателей: 101 или 01.