В Самарской области приставы «заставили» женщину отдать бывшему мужу три авто и две люстры

Приставы помогли мужчине забрать у бывшей жены свое имущество Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В Самарской области судебные приставы помогли разойтись миром еще одной семейной паре. Супруги из Клявлинского района подали на развод и решили поделить совместно нажитое имущество. Суд постановил отдать мужчине три отечественных авто, мотоблок, тракторную тележку, деревообрабатывающий станок, две люстры и немного бытовой техники. Однако его бывшая жена решила все это оставить себе.

- В отношении женщины было возбуждено исполнительное производство. Приставы предупредили ее, что если она не исполнит решение суда, то ей придется выплатить исполнительский сбор, - сообщили в пресс-службе УФССП по Самарской области.

Приставы смогли вразумить женщину — имущество бывшему супругу она все-таки отдала. В итоге исполнительное производство было окончено.