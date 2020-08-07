От Байкала до Эльбруса: Россия снова напишет «Диктант Победы»

Хинштейн анонсировал новую акцию Диктант Победы

В России снова напишут Диктант Победы. В этом году акция, организованная при поддержке «Единой России» пройдет в Керченском проливе. На озере Байкал, на Эльбрусе. В Самарской области будут открыты 705 площадок для написания диктанта.

- Из них 647 – площадки, расположенные в образовательных учреждениях Самарской области, 58 – площадки, расположенные в учреждениях культуры, общая вместимость около 45 178 человек, сообщил региональный координатор партийного проекта «Историческая память» в Самарской области Сергей Рязанов.

Как объяснил координатор партпроекта «Историческая память», депутат Госдумы Александр Хинштейн, на Байкале акция пройдет на территории воинской части учебного морского отряда Сибирского округа войск национальной гвардии, где готовят подводников. А еще площадки для акции организуют в символичном числе государств – в 75. Всего в России будет не менее 7500 мест где можно будет написать диктант. Также написать тест можно онлайн в специальном приложении ли на сайте диктантпобеды.рф и получить электронный диплом участника.