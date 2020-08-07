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В Самаре преподавателя техникума осудили за взятку от студентов

Мужчина получил больше 14 тысяч рублей за проставление зачетов по физкультуре
Анастасия ФилатоваАнастасияФилатова
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Преподавателю дали условный срок за взятку

Преподавателю дали условный срок за взятку

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре вынесли приговор преподавателю техникума Дмитрию Б. Его обвиняли в получении взятки от студентов и подлог. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по Самарской области.

- Установлено, что в декабре 2019 года мужчина получил от 17 студентов взятку в 14,6 тысяч рублей. За эти деньги он обещал проставить зачеты по физической культуре. При этом фактически студенты не сдавали этих зачетов, - рассказали следователи.

Суд признал Дмитрия Б. виновным и назначил ему 3 года 1 месяц лишения свободы условно с испытательным сроком на 2 года.

Криминал