О боже, кто это? Жители Самары спасли удивительную птицу

В Самаре выручили потерявшуюся выпь

Жители Самары спасли от гибели чудо-птицу, которую обнаружили в парке. Пушистое существо выгибало шею и раскинув крылья кидалось в бой, пытаясь защитить свою жизнь. Но обнаружившие странную птицу люди и не собирались ее обижать.

- Мы не понимали кто это, но видели, что птица чувствует себя не очень хорошо. Возможно, она перегрелась на солнышке и была долго без воды. Мы обратились в зоопарк, осмотрели птицу и выпустили ее на озеро рядом, - рассказала самарчанка Инна Еремеева,

Сначала жители птичку не узнали. Потом посмотрели в интернете - выпь.

- На самом деле это довольно распространенная в нашей области птица. Ее можно редко увидеть, но часто услышать - такие звуки, похожие на те, которые издает бык. Рядом с тем местом, где ее нашли, есть водоем. Возможно, птица во время перелета получила удар воздушный, может быть задела провода. В любом случае, сейчас она попала в место своего обитания и надеюсь, у нее все будет хорошо, - рассказал главный зоотехник самарского зоопарка Александр Кузовенко.

Жителей же просят быть внимательнее к представителям окружающей природы и оказывать всю возможную помощь тем, кто мог пострадать от цивилизации.