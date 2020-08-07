В Самаре на Волге погибла 72-летняя пенсионерка

Отдых на реке закончился трагедией Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре произошло очередное ЧП на воде. На реке Волге неподалеку от «Ладьи» понадобилась помощь пенсионерке. К сожалению, несмотря на все усилия специалистов, спасти ее не удалось.

- В 00:05 7 августа поступило сообщение, что спасатели Самарской областной общественной организации спасения на водах проводили работы по оказанию доврачебной помощи женщине. Она находилась в 0,5 м от берега Волги в районе улицы Лесной, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Самарской области.

По предварительным данным, пенсионерке, которая решила искупаться в реке, стало плохо. Спасатели не смогли ей помочь. Женщина скончалась.