В Самаре фанаты смогут купить билеты на «Крылья Советов» до конца года

В Самаре билеты на футбол продадут до конца года

В Самаре начали продавать комплекты билетов на матчи «Крыльев Советов» до конца года. Пока что выпустить абонементы до конца сезона невозможно, так как неизвестно, какой будет эпидемиологическая ситуация. Но до нового года клуб готов пускать на стадион 10% зрителей.

Комплекты билетов смогут купить только владельцы сезонных абонементов, у которых они были в прошлом году. Комплект будет действовать на 13 домашних матчей ФНЛ и Кубка России. Эта программа не походит для владельцев льготных абонементов.

Чтобы купить комплект билетов, нужно заполнить анкету. Затем нужно получить пароль от личного кабинета, воспользовавшись восстановлением пароля. Владельцы комплектов билетов смогут участвовать в розыгрышах от клуба и его партнеров. К комплекту билетов при покупке можно добавить и автопропуск, который будет действовать до 31 декабря 2020 года.

Специальные комплекты билетов будут доступны и зрителям с ОВЗ. Им нужно позвонить Вячеславу Зимнюкову по тел.: +7 937 999-10-53.

По вопросам приобретения билетов можно обращаться по телефону: 269-73-75 или на электронную почту tickets@ks-samara.com. По вопросам приобретения билетов в день матча можно обращаться по телефону: +7 987 435 90 68.